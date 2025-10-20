Рейтинг@Mail.ru
ЕС не намерен покупать газ у России даже при разрешении кризиса на Украине - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 20.10.2025 (обновлено: 15:31 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/es-2049378832.html
ЕС не намерен покупать газ у России даже при разрешении кризиса на Украине
ЕС не намерен покупать газ у России даже при разрешении кризиса на Украине - РИА Новости, 20.10.2025
ЕС не намерен покупать газ у России даже при разрешении кризиса на Украине
Евросоюз не будет импортировать российские энергоносители даже после завершения конфликта с Украиной, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:38:00+03:00
2025-10-20T15:31:00+03:00
экономика
россия
украина
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
совет евросоюза
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20250902/miller-2039171687.html
https://ria.ru/20250726/katar-2031584073.html
https://ria.ru/20251008/energoresursy-2046919999.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, совет евросоюза, кирилл дмитриев, владимир путин, европейский центральный банк, европа
Экономика, Россия, Украина, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Евросоюза, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Европейский центральный банк, Европа
ЕС не намерен покупать газ у России даже при разрешении кризиса на Украине

В ЕК заявили, что ЕС не будет импортировать газ из РФ даже при мире с Украиной

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Евросоюз не будет импортировать российские энергоносители даже после завершения конфликта с Украиной, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Сегодняшнее соглашение, о котором договорились министры, является историческим в том смысле, что это будет означать, что и после заключения мирного соглашения, которое, как мы, конечно, надеемся, наступит скорее раньше, чем позже, мы по-прежнему не будем импортировать российские энергоносители. На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень-очень важный сигнал, который нужно послать", — сказал он после встречи министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа, заявил Миллер
2 сентября, 17:23
В понедельник Совет Евросоюза утвердил несколько решений:
  • ввести запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в другие страны с 1 января 2026 года;
  • начать поэтапный отказ от импорта отечественного топлива, сохранив переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028-го;
  • предусмотреть меру, которая приостановит этот запрет при возникновении проблем с поставками;
  • утвердить требования подтверждать происхождение газа перед его импортом с 1 января 2026 года;
  • cреди прочего европейские власти хотят запретить поставки российской нефти с 1 января 2028-го.
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Катар пригрозил Европе остановить поставки природного газа
26 июля, 10:58

Энергокризис в Европе

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Президент Владимир Путин отмечал, что это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
В России не раз заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Совет ЕС допустил приостановку запрета на приобретение российского газа
8 октября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияУкраинаМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияСовет ЕвросоюзаКирилл ДмитриевВладимир ПутинЕвропейский центральный банкЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала