БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Евросоюз не будет импортировать российские энергоносители даже после завершения конфликта с Украиной, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Сегодняшнее соглашение, о котором договорились министры, является историческим в том смысле, что это будет означать, что и после заключения мирного соглашения, которое, как мы, конечно, надеемся, наступит скорее раньше, чем позже, мы по-прежнему не будем импортировать российские энергоносители. На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень-очень важный сигнал, который нужно послать", — сказал он после встречи министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.
В понедельник Совет Евросоюза утвердил несколько решений:
- ввести запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в другие страны с 1 января 2026 года;
- начать поэтапный отказ от импорта отечественного топлива, сохранив переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028-го;
- предусмотреть меру, которая приостановит этот запрет при возникновении проблем с поставками;
- утвердить требования подтверждать происхождение газа перед его импортом с 1 января 2026 года;
- cреди прочего европейские власти хотят запретить поставки российской нефти с 1 января 2028-го.
Энергокризис в Европе
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Президент Владимир Путин отмечал, что это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
В России не раз заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.