БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Евросоюз не будет импортировать российские энергоносители даже после завершения конфликта с Украиной, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

В России не раз заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.