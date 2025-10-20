Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа через его территорию

БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил запрет с 1 января 2026 года на транзит российского газа в другие страны.

"Введены дополнительные механизмы мониторинга и уведомления, чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС в рамках транзитных процедур (то есть газ проходит через территорию Евросоюза по пути в другое место назначения, не попадая на рынок)", — говорится в заявлении на сайте совета.

Помимо этого он согласовал поэтапный отказ от импорта отечественного топлива, сохранив переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028-го. В то же время планируется ввести меру, которая приостановит запрет при возникновении проблем с поставками.

Также Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом с 1 января 2026 года. Среди прочего европейские власти хотят запретить поставки российской нефти с 1 января 2028-го.

В новом 19-м пакете санкций против Москвы, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт СПГ с 2027-го.

Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Энергокризис в Европе

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Президент Владимир Путин отмечал, что это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.