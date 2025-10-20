Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа через его территорию - РИА Новости, 20.10.2025
13:07 20.10.2025 (обновлено: 14:05 20.10.2025)
Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа через его территорию
Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа через его территорию - РИА Новости, 20.10.2025
Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа через его территорию
Совет Европейского союза утвердил запрет с 1 января 2026 года на транзит российского газа в другие страны. РИА Новости, 20.10.2025
россия
венгрия
словакия
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
совет евросоюза
в мире
россия
венгрия
словакия
Новости
россия, венгрия, словакия, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, совет евросоюза, в мире, европейский центральный банк, экономика
Россия, Венгрия, Словакия, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Евросоюза, В мире, Европейский центральный банк, Экономика
Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа через его территорию

Совет ЕС утвердил запрет с 2026 года на транзит газа из РФ в другие страны

Газокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил запрет с 1 января 2026 года на транзит российского газа в другие страны.
"Введены дополнительные механизмы мониторинга и уведомления, чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС в рамках транзитных процедур (то есть газ проходит через территорию Евросоюза по пути в другое место назначения, не попадая на рынок)", — говорится в заявлении на сайте совета.
Помимо этого он согласовал поэтапный отказ от импорта отечественного топлива, сохранив переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028-го. В то же время планируется ввести меру, которая приостановит запрет при возникновении проблем с поставками.
Также Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом с 1 января 2026 года. Среди прочего европейские власти хотят запретить поставки российской нефти с 1 января 2028-го.
В новом 19-м пакете санкций против Москвы, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт СПГ с 2027-го.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Энергокризис в Европе

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Президент Владимир Путин отмечал, что это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
В России не раз заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Россия Венгрия Словакия Марио Драги Евросоюз Еврокомиссия Совет Евросоюза В мире Европейский центральный банк Экономика
 
 
