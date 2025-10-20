Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что хотели бы увидеть встречу Путина и Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 20.10.2025
В ЕС заявили, что хотели бы увидеть встречу Путина и Зеленского
специальная военная операция на украине
в мире
россия
брюссель
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
в мире, россия, брюссель, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но будут следить за итогами планируемого саммита Путина и Дональда Трампа.
"Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, потому что именно они должны прийти к согласию по этому поводу. Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этой встречи. Но я думаю, что важно, чтобы... Зеленский также встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать", - сказала глава евродипломатии перед началом в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБрюссельВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
