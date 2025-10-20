В ЕС заявили, что хотели бы увидеть встречу Путина и Зеленского

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но будут следить за итогами планируемого саммита Путина и Дональда Трампа.