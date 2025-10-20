https://ria.ru/20251020/ep-2049476546.html
В ЕП назвали отказ от российского газа экономическим самоубийством
В ЕП назвали отказ от российского газа экономическим самоубийством - РИА Новости, 20.10.2025
В ЕП назвали отказ от российского газа экономическим самоубийством
Европа, отказываясь от дешевого российского газа, рискует благосостоянием и стабильностью, заявила депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T21:06:00+03:00
2025-10-20T21:06:00+03:00
2025-10-20T21:06:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
евросоюз
европарламент
совет евросоюза
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
https://ria.ru/20251020/gaz-2049465534.html
https://ria.ru/20251020/es-2049378832.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, москва, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Москва, Евросоюз, Европарламент, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
В ЕП назвали отказ от российского газа экономическим самоубийством
Депутат ЕП Штегер: отказываясь от газа из РФ, Европа рискует благосостоянием
ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Европа, отказываясь от дешевого российского газа, рискует благосостоянием и стабильностью, заявила депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Петра Штегер, критикуя планы Совета министров ЕС о полном запрете импорта российского природного газа к концу 2027 года.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза
утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ
с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
"Полный запрет на ввоз российского газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС
сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности", - заявила Штегер. Ее слова приводятся в релизе АПС.
Как отметила депутат, такие объемы поставок невозможно компенсировать в обозримом будущем на экономически приемлемых условиях. Она подчеркнула, что сжиженный природный газ (СПГ) не только значительно дороже, но и связан с "огромными логистическими и экологическими трудностями".
Штегер отметила, что европейская промышленность уже находится под серьезным давлением из-за высоких цен на энергию, которые вынуждают многие компании переносить производство за пределы Европы
. "Еще один рост расходов, вызванный идеологически мотивированной энергетической политикой, только ускорит этот исход и уничтожит десятки тысяч рабочих мест", - добавила евродепутат.
Она также подвергла критике австрийское правительство, заявив, что кабинет министров должен был наложить вето на решение Совета ЕС.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.