В Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщает пресс-служба администрации города.

"Произошло аварийное отключение городской электросети в связи с повышенной на нее нагрузкой. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

В администрации призвали население города, как только появится электричество, сократить использование мощных электроприборов: обогревателей, бойлеров, стиральных машин, электрочайников и других.