В Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети
В Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети - РИА Новости, 20.10.2025
В Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети
Аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщает пресс-служба администрации города.
"Произошло аварийное отключение городской электросети в связи с повышенной на нее нагрузкой. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
В администрации призвали население города, как только появится электричество, сократить использование мощных электроприборов: обогревателей, бойлеров, стиральных машин, электрочайников и других.
"Очень важно минимизировать потребление электроэнергии. Скачки напряжения могут быть незаметны ввиду наличия дома стабилизаторов, но ситуация серьезная. Также сообщаем, что подключение и использование лифтов в сложившейся ситуации небезопасно", - говорится в сообщении.