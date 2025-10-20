Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети - РИА Новости, 20.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 20.10.2025
В Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети
В Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети
Аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 20.10.2025
энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС
Линии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщает пресс-служба администрации города.
"Произошло аварийное отключение городской электросети в связи с повышенной на нее нагрузкой. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
В администрации призвали население города, как только появится электричество, сократить использование мощных электроприборов: обогревателей, бойлеров, стиральных машин, электрочайников и других.
"Очень важно минимизировать потребление электроэнергии. Скачки напряжения могут быть незаметны ввиду наличия дома стабилизаторов, но ситуация серьезная. Также сообщаем, что подключение и использование лифтов в сложившейся ситуации небезопасно", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
