РЭЦ: арабские страны входят в топ ключевых рынков для российского экспорта - РИА Новости, 20.10.2025
16:23 20.10.2025
РЭЦ: арабские страны входят в топ ключевых рынков для российского экспорта
Экономика
РЭЦ: арабские страны входят в топ ключевых рынков для российского экспорта

РЭЦ: арабские страны входят в тройку ключевых рынков для российского экспорта

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Согласно опросам российских экспортеров, около половины компаний рассматривают рынки стран арабского мира в числе приоритетных направлений, сообщил старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков на бизнес-диалоге со странами Персидского залива в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".
"Я расскажу о нескольких показателях, которые характеризуют отношение российских компаний к экспорту в страны арабского мира. Согласно опросам, три из пяти компаний хотели бы экспортировать в страны арабского мира, и для них этот рынок является приоритетным. Сегодня каждый четвертый промышленный экспортер и каждый пятый экспортер сельскохозяйственной продукции уже поставляют в страны арабского мира. Кроме того, 48% экспортеров считают, что этот регион входит для них в тройку самых приоритетных рынков. Чтобы экспорт в страны Персидского залива шел более активно, РЭЦ предлагает различные меры поддержки. В целом по прошлому году мы поддержали экспорт в этот регион на сумму более 2,5 миллиарда долларов различными мерами", – рассказал Гусаков.
Спикер отметил программу продвижения российской продукции под международным брендом "Сделано в России", которую реализует РЭЦ. Одно из ключевых направлений программы – ближневосточное. Для повышения узнаваемости российских товаров в регионе, РЭЦ проводит бизнес-миссии, организует фестивали-ярмарки и участие российских компаний в выставках Gulfood, Wetex, Adipec в ОАЭ и др. Кроме того, для поддержки российского бизнеса у РЭЦ открыты представительства в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром медиа", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
