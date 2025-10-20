РЭЦ: арабские страны входят в топ ключевых рынков для российского экспорта

"Я расскажу о нескольких показателях, которые характеризуют отношение российских компаний к экспорту в страны арабского мира. Согласно опросам, три из пяти компаний хотели бы экспортировать в страны арабского мира, и для них этот рынок является приоритетным. Сегодня каждый четвертый промышленный экспортер и каждый пятый экспортер сельскохозяйственной продукции уже поставляют в страны арабского мира. Кроме того, 48% экспортеров считают, что этот регион входит для них в тройку самых приоритетных рынков. Чтобы экспорт в страны Персидского залива шел более активно, РЭЦ предлагает различные меры поддержки. В целом по прошлому году мы поддержали экспорт в этот регион на сумму более 2,5 миллиарда долларов различными мерами", – рассказал Гусаков.