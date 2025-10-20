РЭЦ: арабские страны входят в топ ключевых рынков для российского экспорта

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Согласно опросам российских экспортеров, около половины компаний рассматривают рынки стран арабского мира в числе приоритетных направлений, сообщил старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков на бизнес-диалоге со странами Персидского залива в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".
"Я расскажу о нескольких показателях, которые характеризуют отношение российских компаний к экспорту в страны арабского мира. Согласно опросам, три из пяти компаний хотели бы экспортировать в страны арабского мира, и для них этот рынок является приоритетным. Сегодня каждый четвертый промышленный экспортер и каждый пятый экспортер сельскохозяйственной продукции уже поставляют в страны арабского мира. Кроме того, 48% экспортеров считают, что этот регион входит для них в тройку самых приоритетных рынков. Чтобы экспорт в страны Персидского залива шел более активно, РЭЦ предлагает различные меры поддержки. В целом по прошлому году мы поддержали экспорт в этот регион на сумму более 2,5 миллиарда долларов различными мерами", – рассказал Гусаков.
Спикер отметил программу продвижения российской продукции под международным брендом "Сделано в России", которую реализует РЭЦ. Одно из ключевых направлений программы – ближневосточное. Для повышения узнаваемости российских товаров в регионе, РЭЦ проводит бизнес-миссии, организует фестивали-ярмарки и участие российских компаний в выставках Gulfood, Wetex, Adipec в ОАЭ и др. Кроме того, для поддержки российского бизнеса у РЭЦ открыты представительства в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте.
