Эксперт рассказал, как Китай готовится к возможному кризису с США - РИА Новости, 20.10.2025
15:33 20.10.2025
Эксперт рассказал, как Китай готовится к возможному кризису с США
Эксперт рассказал, как Китай готовится к возможному кризису с США - РИА Новости, 20.10.2025
Эксперт рассказал, как Китай готовится к возможному кризису с США
Усиление антикоррупционной борьбы на фоне начавшегося в понедельник четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва РИА Новости, 20.10.2025
в мире
китай, пекин, вашингтон (штат), василий кашин, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Китай, Пекин, Вашингтон (штат), Василий Кашин, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Эксперт рассказал, как Китай готовится к возможному кризису с США

Кашин: Китай усиливает борьбу с коррупцией для подготовки к кризису с США

Флаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг КНР. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Усиление антикоррупционной борьбы на фоне начавшегося в понедельник четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва может быть частью подготовки Пекина к потенциальному крупному военно-политическому кризису с Вашингтоном в ближайшие годы, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
В понедельник в Пекине начал работу Четвертый пленум 20-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии Китая, в рамках которого будет рассматриваться план 15-й пятилетки, который определит ключевые направления социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Китай распробовал Северный морской путь
19 октября, 08:00
"Это пленум, который должен, прежде всего, определить основные аспекты предстоящего пятилетнего плана по основным направлениям. Это его основная функция, он готовит важнейшие плановые решения. Также от пленума ожидается большое количество кадровых решений с учетом происходивших в последние годы отставок в китайских государственных, партийных и военных структурах", - заявил эксперт.
По его словам, в ряде государственных структур, включая Центральный военный совет и Международный отдел ЦК КПК образовалось много вакантных мест – "вот ЦК должен их закрыть какими-то новыми кандидатурами". Вероятно, это будут работающие сейчас чиновники, в том числе в международном блоке, предположил Кашин.
"Одно из объяснений - это подготовка к возможному острому кризису, в том числе военно-политическому, который может произойти между Китаем и США в ближайшие годы. Это попытка обеспечить стопроцентную лояльность, усилить всевозможные требования в области безопасности", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что наиболее интенсивно идет смена состава в двух видах вооруженных сил: ракетных войсках и на флоте. Также крупные перестановки затрагивают внешнеполитический блок, как например, недавняя история с бывшим заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао, которая "была очень крупным потрясением для китайского внешнеполитического аппарата", подчеркнул эксперт.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Все под контролем": Китай "выставил" Европу на миллионы евро
14 октября, 08:00
"Есть признаки подготовки к какому-то крупному, серьезному кризису. И один из них - новая зачистка всего госаппарата и людей, вызывающих сомнения у высшего руководства", - добавил Кашин.
Официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган 17 октября сообщил об исключении из КПК девяти высокопоставленных военных, включая зампредседателя Центрального военного совета КНР Хэ Вэйдуна и экс-главы Управления по политработе ЦВС Мяо Хуа. По данным следствия, они подозреваются в нарушении партийной дисциплины и коррупции. Их дела переданы в военную прокуратуру.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
15 октября, 08:00
 
Китай Пекин Вашингтон (штат) Василий Кашин Высшая школа экономики (ВШЭ) В мире
 
 
