Эксперт рассказал, как Китай готовится к возможному кризису с США

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Усиление антикоррупционной борьбы на фоне начавшегося в понедельник четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва может быть частью подготовки Пекина к потенциальному крупному военно-политическому кризису с Вашингтоном в ближайшие годы, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

В понедельник в Пекине начал работу Четвертый пленум 20-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии Китая , в рамках которого будет рассматриваться план 15-й пятилетки, который определит ключевые направления социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы.

"Это пленум, который должен, прежде всего, определить основные аспекты предстоящего пятилетнего плана по основным направлениям. Это его основная функция, он готовит важнейшие плановые решения. Также от пленума ожидается большое количество кадровых решений с учетом происходивших в последние годы отставок в китайских государственных, партийных и военных структурах", - заявил эксперт.

По его словам, в ряде государственных структур, включая Центральный военный совет и Международный отдел ЦК КПК образовалось много вакантных мест – "вот ЦК должен их закрыть какими-то новыми кандидатурами". Вероятно, это будут работающие сейчас чиновники, в том числе в международном блоке, предположил Кашин

"Одно из объяснений - это подготовка к возможному острому кризису, в том числе военно-политическому, который может произойти между Китаем и США в ближайшие годы. Это попытка обеспечить стопроцентную лояльность, усилить всевозможные требования в области безопасности", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что наиболее интенсивно идет смена состава в двух видах вооруженных сил: ракетных войсках и на флоте. Также крупные перестановки затрагивают внешнеполитический блок, как например, недавняя история с бывшим заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао, которая "была очень крупным потрясением для китайского внешнеполитического аппарата", подчеркнул эксперт.

"Есть признаки подготовки к какому-то крупному, серьезному кризису. И один из них - новая зачистка всего госаппарата и людей, вызывающих сомнения у высшего руководства", - добавил Кашин.