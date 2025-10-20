https://ria.ru/20251020/ekaterinburg-2049356741.html
В Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей
В Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей - РИА Новости, 20.10.2025
В Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей
Восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом, одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо, ей оказана... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:57:00+03:00
2025-10-20T13:57:00+03:00
2025-10-20T13:57:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
https://ria.ru/20251020/ekaterinburg-2049342194.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей
В Екатеринбурге восьмиклассник распылил пранк-спрей с неприятным запахом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом, одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо, ей оказана медицинская помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
"По имеющейся информации, восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом. Одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо. Ей оказана медицинская помощь. С инициатором неудачной шутки работают сотрудники ПДН", – сказал собеседник агентства.
Ранее в ведомстве отмечали, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Екатеринбурга
.