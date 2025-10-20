В Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом, одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо, ей оказана медицинская помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

"По имеющейся информации, восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом. Одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо. Ей оказана медицинская помощь. С инициатором неудачной шутки работают сотрудники ПДН", – сказал собеседник агентства.