13:57 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/ekaterinburg-2049356741.html
В Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей
2025-10-20T13:57:00+03:00
2025-10-20T13:57:00+03:00
происшествия
екатеринбург
екатеринбург
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом, одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо, ей оказана медицинская помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
"По имеющейся информации, восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом. Одна из учениц, склонная к аллергическим реакциям, почувствовала себя плохо. Ей оказана медицинская помощь. С инициатором неудачной шутки работают сотрудники ПДН", – сказал собеседник агентства.
Ранее в ведомстве отмечали, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Екатеринбурга.
