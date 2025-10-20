ЕК потребовалось 49 дней, чтобы ответить на жалобу на удары по "Дружбе"

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссии потребовалось 49 дней, чтобы дать ответ на запрос Венгрии и Словакии с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" в связи с украинскими атаками.

"Когда нефтепровод "Дружба" был подорван, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Еврокомиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней, чтобы ответить. Вот на какую ​​поддержку мы можем рассчитывать", - написал Сийярто в соцсети Х.