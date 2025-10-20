Рейтинг@Mail.ru
ЕК потребовалось 49 дней, чтобы ответить на жалобу на удары по "Дружбе"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 20.10.2025
ЕК потребовалось 49 дней, чтобы ответить на жалобу на удары по "Дружбе"
ЕК потребовалось 49 дней, чтобы ответить на жалобу на удары по "Дружбе" - РИА Новости, 20.10.2025
ЕК потребовалось 49 дней, чтобы ответить на жалобу на удары по "Дружбе"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссии потребовалось 49 дней, чтобы дать ответ на запрос Венгрии и Словакии с жалобой на перебои в поставках... РИА Новости, 20.10.2025
ЕК потребовалось 49 дней, чтобы ответить на жалобу на удары по "Дружбе"

Сийярто: ЕК ответила на запрос об атаках ВСУ на "Дружбу" лишь через 49 дней

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссии потребовалось 49 дней, чтобы дать ответ на запрос Венгрии и Словакии с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" в связи с украинскими атаками.
Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность.
"Когда нефтепровод "Дружба" был подорван, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Еврокомиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней, чтобы ответить. Вот на какую ​​поддержку мы можем рассчитывать", - написал Сийярто в соцсети Х.
Киев ранее атаковал нефтепровод "Дружба". Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025
Сийярто назвал удары по "Дружбе" атакой на суверенитет Венгрии
15 октября, 09:23
