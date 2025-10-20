ЕС может утвердить запрет на российский газ без согласия Венгрии и Словакии

БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Еврокомиссия может утвердить запрет на импорт российского газа с 2027 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.

"Я должен сказать, что это предложение от Еврокомиссии , которое не требует единогласия. Для этого требуется квалифицированное большинство, и поэтому я почти уверен, что его утвердят", — сказал он.

ЕК предполагает с начала 2026 года ввести запрет на заключение новых контрактов на поставки российского газа. Действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026-го, а долгосрочные — до 1 января 2027-го. Кроме того, ЕК намерена с 2026-го прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что выступает за продолжение поставок российских энергоресурсов, так как их прекращение негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. В Будапеште обещали, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России.

Фицо также подчеркивал, что никто не может указывать Словакии, откуда ей брать нефть и газ, поскольку такие решения страны должны принимать самостоятельно. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан , со своей стороны, отмечал, что политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России не только нанесет ущерб Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Евросоюзу.

Сейчас проходит согласование 19-й пакет европейских санкций, в который, как ожидается, войдут меры против российского энергетического сектора, в том числе запрет на импорт СПГ.

В то же время Еврокомиссия продвигает идею ввести пошлины на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США