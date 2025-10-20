Рейтинг@Mail.ru
ЕС может утвердить запрет на российский газ без согласия Венгрии и Словакии
12:02 20.10.2025 (обновлено: 17:35 20.10.2025)
ЕС может утвердить запрет на российский газ без согласия Венгрии и Словакии
ЕС может утвердить запрет на российский газ без согласия Венгрии и Словакии
в мире
россия
словакия
венгрия
еврокомиссия
евросоюз
россия
словакия
венгрия
ЕС может утвердить запрет на российский газ без согласия Венгрии и Словакии

Йоргенсен: ЕС может утвердить запрет на газ из РФ без Венгрии и Словакии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Еврокомиссия может утвердить запрет на импорт российского газа с 2027 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.
"Я должен сказать, что это предложение от Еврокомиссии, которое не требует единогласия. Для этого требуется квалифицированное большинство, и поэтому я почти уверен, что его утвердят", — сказал он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину
16 октября, 15:28
ЕК предполагает с начала 2026 года ввести запрет на заключение новых контрактов на поставки российского газа. Действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026-го, а долгосрочные — до 1 января 2027-го. Кроме того, ЕК намерена с 2026-го прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что выступает за продолжение поставок российских энергоресурсов, так как их прекращение негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. В Будапеште обещали, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России.
Фицо также подчеркивал, что никто не может указывать Словакии, откуда ей брать нефть и газ, поскольку такие решения страны должны принимать самостоятельно. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, со своей стороны, отмечал, что политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России не только нанесет ущерб Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Евросоюзу.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России
Вчера, 11:09
Сейчас проходит согласование 19-й пакет европейских санкций, в который, как ожидается, войдут меры против российского энергетического сектора, в том числе запрет на импорт СПГ.
В то же время Еврокомиссия продвигает идею ввести пошлины на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК в конце 2024 года, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российского топлива, сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Доклад: Западу мешает существование России с ее культурой
Вчера, 07:35
 
В мире Россия Словакия Венгрия Еврокомиссия Евросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала