ЕК не предложит Венгрии и Словакии компенсаций при запрете российского газа
11:39 20.10.2025 (обновлено: 11:42 20.10.2025)
ЕК не предложит Венгрии и Словакии компенсаций при запрете российского газа
в мире, словакия, россия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк
В мире, Словакия, Россия, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский центральный банк
ЕК не предложит Венгрии и Словакии компенсаций при запрете российского газа

Йоргенсен: ЕС не предложил Венгрии и Словакии компенсаций за отказ от газа из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Еврокомиссия не предлагает Венгрии и Словакии компенсаций в обсуждении запрета на импорт российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречи министров энергетики стран ЕС.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года, соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России
Вчера, 11:09
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Я не согласен со всеми заявлениями, которые были сделаны некоторыми из этих стран (Венгрией и Словакией – ред.), но я согласен с тем, что у них есть проблемы, и мы поможем им решить эти проблемы. Со стороны ЕК мы поддерживаем очень тесный контакт с соответствующими странами и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь… У нас пока нет крупных компенсационных схем, это не обсуждается. Но мы поможем диверсифицировать цепочки поставок", - сказал он.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”.
Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ФРГ поможет странам ЕС отказаться от газа из России, заявила министр
Вчера, 11:10
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала Евросоюз готовиться к борьбе
6 октября, 19:37
 
В мире, Словакия, Россия, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский центральный банк
 
 
