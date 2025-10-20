Совет ЕС 20 октября может ввести запрет на импорт российского газа

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Европейская комиссия рассчитывает, что в понедельник Совет ЕС утвердит запрет на импорт различных видов российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречи министров энергетики стран ЕС.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Мы очень надеемся и рассчитываем заручиться поддержкой Совета (ЕС – ред.), министров, чтобы, наконец, перекрыть доступ к российскому газу… И, судя по моим беседам с министрами, я очень оптимистичен в том, что мы добьемся этого соглашения сегодня, и это будет не только очень четким сигналом, но и чем-то большим. Это также будет иметь реальный эффект, потому что это, конечно, будет означать, что в будущем в Россию будет поступать меньше денег", - сказал он.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.