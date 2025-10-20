Совет ЕС 20 октября может ввести запрет на импорт российского газа

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Европейская комиссия рассчитывает, что в понедельник Совет ЕС утвердит запрет на импорт различных видов российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречи министров энергетики стран ЕС.

Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.