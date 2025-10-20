Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС 20 октября может ввести запрет на импорт российского газа
11:16 20.10.2025 (обновлено: 11:33 20.10.2025)
Совет ЕС 20 октября может ввести запрет на импорт российского газа
Совет ЕС 20 октября может ввести запрет на импорт российского газа
Совет ЕС 20 октября может ввести запрет на импорт российского газа

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Европейская комиссия рассчитывает, что в понедельник Совет ЕС утвердит запрет на импорт различных видов российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречи министров энергетики стран ЕС.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Мы очень надеемся и рассчитываем заручиться поддержкой Совета (ЕС – ред.), министров, чтобы, наконец, перекрыть доступ к российскому газу… И, судя по моим беседам с министрами, я очень оптимистичен в том, что мы добьемся этого соглашения сегодня, и это будет не только очень четким сигналом, но и чем-то большим. Это также будет иметь реальный эффект, потому что это, конечно, будет означать, что в будущем в Россию будет поступать меньше денег", - сказал он.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
