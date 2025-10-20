Дания обвинила 11 компаний в нарушении санкций против России

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Полиция Дании с начала СВО предъявила обвинения 11 компаниям и семи частным лицам за нарушение антироссийских санкций, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на заявление ведомства в ответ на запрос датского парламента.
"Датская полиция предъявила обвинения 11 компаниям и семи частным лицам в нарушении санкций против России... Обвинения были выдвинуты в период с 24 февраля 2022 года по 24 сентября 2025 года", - сообщает DR.
Как отмечает газета Berlingske, эти данные публикуются впервые.
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
