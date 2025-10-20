Дания обвинила 11 компаний в нарушении санкций против России

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Полиция Дании с начала СВО предъявила обвинения 11 компаниям и семи частным лицам за нарушение антироссийских санкций, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на заявление ведомства в ответ на запрос датского парламента.