Германия и Исландия договорились о более тесном военном сотрудничестве

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Германия и Исландия подписали меморандум о взаимопонимании для более тесного сотрудничества в сфере морской логистики и подготовки к противодействию внешним угрозам, сообщило агентство DPA со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса.

"На мой взгляд, Германия сейчас играет ведущую роль в укреплении безопасности и обороны в Европе", - заявила Гуннарсдоттир. По ей словам, необходимо расширить сотрудничество с ВВС и ВМС Германии, а также в области защиты от гибридных атак.