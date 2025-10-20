Рейтинг@Mail.ru
Германия и Исландия договорились о более тесном военном сотрудничестве - РИА Новости, 20.10.2025
12:35 20.10.2025
Германия и Исландия договорились о более тесном военном сотрудничестве
Германия и Исландия договорились о более тесном военном сотрудничестве

Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Германия и Исландия подписали меморандум о взаимопонимании для более тесного сотрудничества в сфере морской логистики и подготовки к противодействию внешним угрозам, сообщило агентство DPA со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса.
"Бундесвер хочет иметь базу для своих боевых кораблей, подводных лодок и судов снабжения на вулканическом острове на крайнем севере. Целью меморандума о взаимопонимании, подписанного в столице страны Рейкьявике, является сотрудничество в сфере морской логистики", - сообщает агентство со ссылкой на Писториуса на встрече с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
18 октября, 00:56
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
18 октября, 00:56
Отмечается, что Исландия стала членом НАТО в 1949 году, но не имеет собственных вооружённых сил. Однако её стратегическое положение позволяет ей контролировать важные водные пути. Германия хотела бы в будущем более эффективно использовать портовую инфраструктуру Исландии и рассматривает возможность временного размещения на её территории патрульных противолодочных самолётов P-8A Poseidon.
"На мой взгляд, Германия сейчас играет ведущую роль в укреплении безопасности и обороны в Европе", - заявила Гуннарсдоттир. По ей словам, необходимо расширить сотрудничество с ВВС и ВМС Германии, а также в области защиты от гибридных атак.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил о потенциальной угрозе, исходящей якобы от российского Северного флота для коммуникационных и транспортных путей НАТО.
В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов.
В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Politico: Исландия не будет сразу отвечать на американские пошлины
17 июля, 10:54
Politico: Исландия не будет сразу отвечать на американские пошлины
17 июля, 10:54
 
