В ДНР рассказали, сколько боеприпасов ВСУ выпустили с 2022 года

ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили около 210 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"За 1 341 день эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 45 142 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 600. Всего противником выпущено 209 998 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 20 октября 2025 года.
По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 463 мирных жителя, в том числе 158 детей, также зафиксировано 190 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 16 295, среди них 1 039 детей.
Как сообщает управление, в ДНР за этот период были повреждены 3 155 транспортных средств, 4 984 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 281 медицинских учреждения, 973учебных заведения, 2 022 объекта социального обеспечения, 157 объектов критической инфраструктуры, а также 1 551 объект электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 17 019 фактов повреждений жилых домов.