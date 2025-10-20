В ДНР рассказали, сколько боеприпасов ВСУ выпустили с 2022 года

ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили около 210 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 463 мирных жителя, в том числе 158 детей, также зафиксировано 190 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 16 295, среди них 1 039 детей.