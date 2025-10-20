https://ria.ru/20251020/dnr-2049408624.html
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.10.2025
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю
Два человека погибли, еще 12, включая двух детей, пострадали за минувшую неделю в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья... РИА Новости, 20.10.2025
донецкая народная республика
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю
Морозова: в ДНР два человека погибли и 12 пострадали при атаках ВСУ за неделю