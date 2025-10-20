Рейтинг@Mail.ru
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/dnr-2049408624.html
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.10.2025
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю
Два человека погибли, еще 12, включая двух детей, пострадали за минувшую неделю в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:23:00+03:00
2025-10-20T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251020/spetsoperatsiya-2049371612.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР 12 человек пострадали при атаках ВСУ за неделю

Морозова: в ДНР два человека погибли и 12 пострадали при атаках ВСУ за неделю

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще 12, включая двух детей, пострадали за минувшую неделю в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 13 по 19 октября погибли двое мирных жителей, еще 12 человек, в том числе двое детей, получили ранения.
Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9809 человека, в том числе 249 детей, и пострадали 16 057 гражданских лиц, включая 1039 детей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2025
Вчера, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала