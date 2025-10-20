Российские военные уничтожили американскую технику в ДНР

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили бронетехнику, пункт управления беспилотниками и блокпост ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в жилой застройке населённого пункта Константиновка операторами БпЛА “Южной” группировки войск были обнаружены американский бронетранспортёр М113 (американский бронетранспортер - ред.) 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV (американский общевойсковой автомобиль - ред.), использовавшиеся противником для передвижения по местности", — говорится в сообщении.

Там добавили, что в ходе разведки также были выявлены пункт управления беспилотниками и блокпост с личным составом украинских боевиков.