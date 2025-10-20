Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили американскую технику в ДНР - РИА Новости, 20.10.2025
09:11 20.10.2025 (обновлено: 09:12 20.10.2025)
Российские военные уничтожили американскую технику в ДНР
Расчёты FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили бронетехнику, пункт управления беспилотниками и блокпост ВСУ на константиновском направлении в ДНР,... РИА Новости, 20.10.2025
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили бронетехнику, пункт управления беспилотниками и блокпост ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в жилой застройке населённого пункта Константиновка операторами БпЛА “Южной” группировки войск были обнаружены американский бронетранспортёр М113 (американский бронетранспортер - ред.) 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV (американский общевойсковой автомобиль - ред.), использовавшиеся противником для передвижения по местности", — говорится в сообщении.
Там добавили, что в ходе разведки также были выявлены пункт управления беспилотниками и блокпост с личным составом украинских боевиков.
"После передачи координат цели расчётами FPV-дронов были нанесены точные удары. В результате бронетехника, пункт управления БпЛА и блокпост противника уничтожены", — уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
