16:05 20.10.2025 (обновлено: 16:25 20.10.2025)
Госдума рассмотрит проект о наказании за диверсии в приоритетном порядке
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
происшествия
россия
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, происшествия
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Происшествия
Госдума рассмотрит проект о наказании за диверсии в приоритетном порядке

ГД рассмотрит проект об ужесточении наказаний за диверсии в приоритетном порядке

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума в приоритетом порядке рассмотрит законопроект об ужесточении наказаний за диверсионно-террористическую деятельность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Инициативой предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ с целью усиления безопасности и защиты страны от диверсионно-террористических угроз. Авторами законопроекта стали Володин и депутаты всех политических фракций.
"Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий. Соавторами инициативы стали депутаты всех фракций. Это говорит о том, что мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз", – отметил председатель Госдумы.
По его словам, для организаторов диверсионных сообществ за вовлечение в них детей наказание должно быть максимально жестким.
"Если несовершеннолетний целенаправленно за вознаграждение по указке вербовщика содействует диверсионной деятельности, он должен понимать, что это может повлечь жертвы. Это преступление. За него придется отвечать", – подчеркнул Володин.
Законопроектом предлагается статьи 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и 281.1 ("Содействие диверсионной деятельности") УК РФ дополнить квалифицирующим признаком с повышенной ответственностью. Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности. Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности может быть установлен с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в т.ч. убийство.
Еще одно предложение депутатов – усиление уголовной ответственности за диверсионные преступления по аналогии с уже действующей ответственностью за терроризм, в том числе, отмена по всем ним сроков давности, запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, запрет на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей УК РФ, и др.
Как отметила ранее вице-спикер ГД Ирина Яровая, в 2024 по сравнению с 2022 годом в девять раз возросло количество зарегистрированных фактов диверсионной деятельности. При этом прослеживается серьезный рост вовлечения именно несовершеннолетних в диверсионные сообщества и совершение преступлений диверсионной направленности.
