В ГД хотят ужесточить ответственность для организаторов диверсионных групп - РИА Новости, 20.10.2025
15:08 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/diversii-2049390634.html
В ГД хотят ужесточить ответственность для организаторов диверсионных групп
В ГД хотят ужесточить ответственность для организаторов диверсионных групп
2025
общество, вячеслав володин, госдума рф, происшествия, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Происшествия, Россия
В ГД хотят ужесточить ответственность для организаторов диверсионных групп

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Законопроектом о наказании до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности предлагается, в частности, наказывать организаторов диверсионных сообществ за все совершенные сообществом преступления, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
В понедельник депутаты Госдумы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным внесли в палату парламента законопроект о наказании до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности.
"Установить в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственность не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления. Целеполагание действий таких лиц, безусловно, не только охватывает и допускает, но и стремится к наступлению любых опасных последствий лиц, вовлекаемых в такое сообщество", - сказано в документе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
