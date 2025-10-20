Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят ограничить право на УДО для склонявших детей к диверсиям
14:57 20.10.2025 (обновлено: 14:58 20.10.2025)
В Госдуме хотят ограничить право на УДО для склонявших детей к диверсиям
В Госдуме хотят ограничить право на УДО для склонявших детей к диверсиям
общество
вячеслав володин
госдума рф
происшествия
россия
россия
общество, вячеслав володин, госдума рф, происшествия, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Происшествия, Россия
В Госдуме хотят ограничить право на УДО для склонявших детей к диверсиям

В ГД предложили ограничить право на УДО осужденным за диверсионные преступления

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Законопроектом о наказании до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности, в частности, предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении по диверсионным преступлениям, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Депутаты Госдумы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным внесли соответствующий проект в Госдуму в понедельник.
"Ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении (только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания за диверсионные преступления, как это уже предусмотрено за террористические преступления)", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Вчера, 14:52
 
Общество Вячеслав Володин Госдума РФ Происшествия Россия
 
 
