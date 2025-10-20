В Госдуме хотят ограничить право на УДО для склонявших детей к диверсиям

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Законопроектом о наказании до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности, в частности, предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении по диверсионным преступлениям, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Депутаты Госдумы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным внесли соответствующий проект в Госдуму в понедельник.