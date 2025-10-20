Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о наказании за участие в диверсионном сообществе - РИА Новости, 20.10.2025
14:52 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/diversii-2049382915.html
В ГД внесли проект о наказании за участие в диверсионном сообществе
В ГД внесли проект о наказании за участие в диверсионном сообществе - РИА Новости, 20.10.2025
В ГД внесли проект о наказании за участие в диверсионном сообществе
Законопроектом о наказании до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности, в частности предлагается ввести запрет на условное... РИА Новости, 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/diversii-2049375696.html
В ГД внесли проект о наказании за участие в диверсионном сообществе

В ГД хотят запретить условное осуждение за участие в диверсионном сообществе

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Законопроектом о наказании до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности, в частности предлагается ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли соответствующий проект в ГД в понедельник.
"Ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе", - сказано в пояснительной записке к проекту.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
