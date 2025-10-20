Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят понизить возраст ответственности за диверсионные преступления - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 20.10.2025 (обновлено: 14:31 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/diversii-2049375696.html
В ГД хотят понизить возраст ответственности за диверсионные преступления
В ГД хотят понизить возраст ответственности за диверсионные преступления - РИА Новости, 20.10.2025
В ГД хотят понизить возраст ответственности за диверсионные преступления
Внесенным в Госдуму законопроектом об ужесточении наказаний за диверсионно-террористическую деятельность предлагается понизить возрастную планку ответственности РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:30:00+03:00
2025-10-20T14:31:00+03:00
общество
россия
василий пискарев
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20250813/mizulina-2035002545.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, василий пискарев, госдума рф, происшествия
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Происшествия
В ГД хотят понизить возраст ответственности за диверсионные преступления

Пискарев: в ГД предложили понизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Внесенным в Госдуму законопроектом об ужесточении наказаний за диверсионно-террористическую деятельность предлагается понизить возрастную планку ответственности за диверсионные преступления до 14 лет, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения. Для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством РФ.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Мизулина рассказала о киберугрозах для детей в интернете
13 августа, 13:40
 
ОбществоРоссияВасилий ПискаревГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала