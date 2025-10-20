Пострадавшую девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, доставили в Москву

Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пострадавшая девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, доставлена в Москву, ее состояние тяжелое, но стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

"Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, была доставлена в РДКБ Минздрава России спецбортом санавиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф и госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии", - рассказали в Минздраве.

Там уточнили, что вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь оказывается в полном объеме.