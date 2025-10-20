https://ria.ru/20251020/devochka-2049338970.html
Пострадавшую девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, доставили в Москву
2025-10-20T12:58:00+03:00
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пострадавшая девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, доставлена в Москву, ее состояние тяжелое, но стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
В Уфе
9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
"Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, была доставлена в РДКБ Минздрава России
спецбортом санавиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф и госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии", - рассказали в Минздраве.
Там уточнили, что вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь оказывается в полном объеме.
"Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное. Ребенок получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением мультидисциплинарной команды: реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", - сообщила директор РДКБ Минздрава России Елена Петряйкина.