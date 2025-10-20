Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшую девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, доставили в Москву - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/devochka-2049338970.html
Пострадавшую девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, доставили в Москву
Пострадавшую девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, доставили в Москву - РИА Новости, 20.10.2025
Пострадавшую девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, доставили в Москву
Пострадавшая девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, доставлена в Москву, ее состояние тяжелое, но стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:58:00+03:00
2025-10-20T12:58:00+03:00
происшествия
уфа
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048955240_0:44:1063:642_1920x0_80_0_0_fcf5ce676a9471096ee841bc939c0f5d.jpg
https://ria.ru/20251010/ufa-2047514826.html
уфа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048955240_106:0:1019:685_1920x0_80_0_0_02f96ed9b3bf80875d5796a658fcad04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, москва
Происшествия, Уфа, Россия, Москва
Пострадавшую девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, доставили в Москву

Выброшенная отцом из окна девочка из Уфы находится в тяжелом состоянии

© Айрат Рахматуллин/TelegramТрёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику
Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Айрат Рахматуллин/Telegram
Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пострадавшая девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, доставлена в Москву, ее состояние тяжелое, но стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
"Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, была доставлена в РДКБ Минздрава России спецбортом санавиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф и госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии", - рассказали в Минздраве.
Там уточнили, что вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь оказывается в полном объеме.
"Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное. Ребенок получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением мультидисциплинарной команды: реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", - сообщила директор РДКБ Минздрава России Елена Петряйкина.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
10 октября, 14:04
 
ПроисшествияУфаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала