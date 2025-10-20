Новгородский депутат передал бойцам СВО дизельные генераторы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров передал бойцам СВО дизельные генераторы, тепловые пушки, маскировочные сети, строительные материалы.

Тихомиров вернулся из очередной поездки в зону проведения СВО. Он доставил гуманитарный груз штурмовикам, служащим медроты, артиллеристам, танкистам, спецназовцам в Донбасс.

"Военным были переданы именные посылки, маскировочные сети, дизельные генераторы и тепловые пушки, строительные материалы, медикаменты и средства гигиены, одежда, продукты питания, газовые баллончики и прочее. Порадовали солдат добрые письма школьников, с любовью сделанные и отправленные земляками домашние заготовки (ягоды, грибы, варенье)", - рассказал Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что военнослужащие благодарили и за новую партию мясных консервов, которую передал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.