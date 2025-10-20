Рейтинг@Mail.ru
16:15 20.10.2025
Новгородский депутат передал бойцам СВО дизельные генераторы
Новгородский депутат передал бойцам СВО дизельные генераторы
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров передал бойцам СВО дизельные генераторы, тепловые пушки, маскировочные сети, строительные материалы. РИА Новости, 20.10.2025
новгородская область, новгородская областная дума
Надежные люди, Новгородская область, Новгородская областная Дума
Новгородский депутат передал бойцам СВО дизельные генераторы

Новгородский депутат передал на СВО дизельные генераторы и маскировочные сети

© Фото : Сергей Тихомиров Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров передал бойцам СВО дизельные генераторы, масксети
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров передал бойцам СВО дизельные генераторы, масксети - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : Сергей Тихомиров
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров передал бойцам СВО дизельные генераторы, масксети
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров передал бойцам СВО дизельные генераторы, тепловые пушки, маскировочные сети, строительные материалы.
Тихомиров вернулся из очередной поездки в зону проведения СВО. Он доставил гуманитарный груз штурмовикам, служащим медроты, артиллеристам, танкистам, спецназовцам в Донбасс.
"Военным были переданы именные посылки, маскировочные сети, дизельные генераторы и тепловые пушки, строительные материалы, медикаменты и средства гигиены, одежда, продукты питания, газовые баллончики и прочее. Порадовали солдат добрые письма школьников, с любовью сделанные и отправленные земляками домашние заготовки (ягоды, грибы, варенье)", - рассказал Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что военнослужащие благодарили и за новую партию мясных консервов, которую передал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.
Депутат уточнил, что в сборе гуманитарного груза самое активное участие принимали волонтерские организации "За други своя", "Крестцы для Победы", студенты Боровичского техникума строительной индустрии и экономики, ученики, родители и педагоги пестовской средней школы №6, а также жители Пестовского округа. Значительную помощь в подготовке и организации поездки оказали пестовские предприниматели.
Кузбасс отправил в Горловку комплексы РЭБ, разработанные и произведенные в регионе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Из Кузбасса в Горловку отправили комплексы радиоэлектронной борьбы
17 октября, 14:17
 
