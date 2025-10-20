Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать

"Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии", — пояснил он.