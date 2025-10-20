Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Есть семь признаков, по которым можно заподозрить, что у банка проблемы и оттуда пора забирать свои деньги, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
"Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии", — пояснил он.
Акимов назвал семь признаков возможных проблем в банке:
- 1.Ведущие российские рейтинговые агентства снижают его рейтинг с негативным прогнозом;
- 2.Банк вводит необоснованные ограничения на перевод денег или их снятие со счетов клиента;
- 3.Банк России вводит жесткие меры в отношении банка, например, запрещает ему привлекать вклады;
- 4.В отношении высшего руководства или собственников банка возбуждены уголовные дела;
- 5.Собственники банка вступили в корпоративный конфликт;
- 6.Банк закрывает офисы даже в самых проходимых местах, особенно на фоне новостей об оттоке средств клиентов;
- 7.По итогам года банк терпит убыток.
При прочих равных лучше держать средства в крупном банке - даже в сложной ситуации его скорее возьмут на санацию без отзыва лицензии, нежели просто закроют, заключил финансист.
