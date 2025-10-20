Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать - РИА Новости, 20.10.2025
02:15 20.10.2025
Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать
Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать - РИА Новости, 20.10.2025
Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать
Есть семь признаков, по которым можно заподозрить, что у банка проблемы и оттуда пора забирать свои деньги, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 20.10.2025
Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать

Финансист Акимов: деньги из банка нужно забирать при негативном прогнозе ЦБ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Есть семь признаков, по которым можно заподозрить, что у банка проблемы и оттуда пора забирать свои деньги, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
"Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии", — пояснил он.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Эксперт объяснила, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
17 октября, 03:18
Акимов назвал семь признаков возможных проблем в банке:
  1. 1.
    Ведущие российские рейтинговые агентства снижают его рейтинг с негативным прогнозом;
  2. 2.
    Банк вводит необоснованные ограничения на перевод денег или их снятие со счетов клиента;
  3. 3.
    Банк России вводит жесткие меры в отношении банка, например, запрещает ему привлекать вклады;
  4. 4.
    В отношении высшего руководства или собственников банка возбуждены уголовные дела;
  5. 5.
    Собственники банка вступили в корпоративный конфликт;
  6. 6.
    Банк закрывает офисы даже в самых проходимых местах, особенно на фоне новостей об оттоке средств клиентов;
  7. 7.
    По итогам года банк терпит убыток.
При прочих равных лучше держать средства в крупном банке - даже в сложной ситуации его скорее возьмут на санацию без отзыва лицензии, нежели просто закроют, заключил финансист.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое
15 октября, 02:17
 
Олег Акимов
Государственный университет управления
 
 
