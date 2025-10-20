СК завел дело после прорыва воды на шахте в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено по результатам доследственной проверки, организованной после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в сентябре, сообщило региональное следственное управление.