Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после прорыва воды на шахте в Коми - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/delo-2049400759.html
СК завел дело после прорыва воды на шахте в Коми
СК завел дело после прорыва воды на шахте в Коми - РИА Новости, 20.10.2025
СК завел дело после прорыва воды на шахте в Коми
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено по результатам доследственной проверки, организованной после прорыва воды на шахте... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:49:00+03:00
2025-10-20T15:49:00+03:00
происшествия
республика коми
воркута
россия
воркутауголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20251020/listvyazhnaya-2049325616.html
республика коми
воркута
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, воркута, россия, воркутауголь
Происшествия, Республика Коми, Воркута, Россия, Воркутауголь
СК завел дело после прорыва воды на шахте в Коми

После прорыва воды на шахте "Комсомольская" в Коми возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено по результатам доследственной проверки, организованной после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в сентябре, сообщило региональное следственное управление.
Компания "Воркутауголь" 17 сентября сообщала о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность. Тело проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко, пропавшего без вести после ЧП, обнаружили 19 сентября.
"Следственным отделом по городу Воркуте... по результатам процессуальной проверки по факту аварийной ситуации на участке шахты "Комсомольская" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
Антон Якутов на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Осужденные по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" вышли на свободу
Вчера, 12:12
 
ПроисшествияРеспублика КомиВоркутаРоссияВоркутауголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала