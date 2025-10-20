СК завел дело после прорыва воды на шахте в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено по результатам доследственной проверки, организованной после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в сентябре, сообщило региональное следственное управление.
Компания "Воркутауголь" 17 сентября сообщала о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность. Тело проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко, пропавшего без вести после ЧП, обнаружили 19 сентября.
"Следственным отделом по городу Воркуте... по результатам процессуальной проверки по факту аварийной ситуации на участке шахты "Комсомольская" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.