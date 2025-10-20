https://ria.ru/20251020/delo-2049343865.html
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей - РИА Новости, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело о хищении у Минобороны РФ более 500 миллионов рублей, среди фигурантов - бывший главный инженер филиала ВСК "Строительное управление... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:19:00+03:00
2025-10-20T13:19:00+03:00
2025-10-20T13:19:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250602/sk-2020453938.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
СК возбудил дело о хищении у Минобороны 500 млн руб при выполнении госконтракта
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хищении у Минобороны РФ более 500 миллионов рублей, среди фигурантов - бывший главный инженер филиала ВСК "Строительное управление по Южному военному округу", сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ
возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу" Николая Лаптева, генерального директора ООО "ПП "Интерарм" Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО "НЭСТ", подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (части 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в 2022 году между госзаказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Обязанности по поставке оборудования возлагались на Куранова и Даллари, по контролю за выполнением контракта – на Лаптева.
"В 2023 году Лаптев, Куранов, Даллари и должностные лица ООО "НЭСТ" организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - отметили в СК
.