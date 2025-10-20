СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хищении у Минобороны РФ более 500 миллионов рублей, среди фигурантов - бывший главный инженер филиала ВСК "Строительное управление по Южному военному округу", сообщили РИА Новости в СК РФ.

Следствием установлено, что в 2022 году между госзаказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Обязанности по поставке оборудования возлагались на Куранова и Даллари, по контролю за выполнением контракта – на Лаптева.