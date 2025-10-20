Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/delo-2049343865.html
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей - РИА Новости, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело о хищении у Минобороны РФ более 500 миллионов рублей, среди фигурантов - бывший главный инженер филиала ВСК "Строительное управление... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:19:00+03:00
2025-10-20T13:19:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250602/sk-2020453938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей

СК возбудил дело о хищении у Минобороны 500 млн руб при выполнении госконтракта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хищении у Минобороны РФ более 500 миллионов рублей, среди фигурантов - бывший главный инженер филиала ВСК "Строительное управление по Южному военному округу", сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу" Николая Лаптева, генерального директора ООО "ПП "Интерарм" Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО "НЭСТ", подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (части 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в 2022 году между госзаказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Обязанности по поставке оборудования возлагались на Куранова и Даллари, по контролю за выполнением контракта – на Лаптева.
"В 2023 году Лаптев, Куранов, Даллари и должностные лица ООО "НЭСТ" организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - отметили в СК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус"
2 июня, 14:25
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала