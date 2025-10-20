Экс-зампреда ульяновского правительства заподозрили в превышении полномочий

Рейтинг@Mail.ru
12:31 20.10.2025 (обновлено: 16:12 20.10.2025)
2025-10-20T12:31:00+03:00
2025-10-20T16:12:00+03:00
происшествия, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Против бывшего зампреда правительства Ульяновской области возбудили дело по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило региональное управление СК.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что речь идет о Владимире Пушкареве, с июля 2024 года он курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии.
"По уголовному делу в настоящее время проводятся следственные действия в трех субъектах Российской Федерации, изымается значимая документация и иные предметы, имеющие значение для следствия", — заявило ведомство в Telegram-канале.
По версии следствия, в 2024-2025 годах фигурант использовал служебное положение и помог выиграть аффилированной ему фирме в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Также он незаконно распоряжался увеличить сумму аванса и менял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Ульяновской области задержали начальника уголовного розыска
15 октября, 10:40
 
ПроисшествияРоссияУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
