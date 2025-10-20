Экс-зампреда ульяновского правительства заподозрили в превышении полномочий

В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что речь идет о Владимире Пушкареве, с июля 2024 года он курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии.

По версии следствия, в 2024-2025 годах фигурант использовал служебное положение и помог выиграть аффилированной ему фирме в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Также он незаконно распоряжался увеличить сумму аванса и менял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика.