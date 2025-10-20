https://ria.ru/20251020/delo-2049328920.html
Экс-зампреда ульяновского правительства заподозрили в превышении полномочий
Экс-зампреда ульяновского правительства заподозрили в превышении полномочий
Против бывшего зампреда правительства Ульяновской области возбудили дело по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 20.10.2025
Экс-зампреда ульяновского правительства заподозрили в превышении полномочий
САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Против бывшего зампреда правительства Ульяновской области возбудили дело по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило региональное управление СК.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что речь идет о Владимире Пушкареве, с июля 2024 года он курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии.
"По уголовному делу в настоящее время проводятся следственные действия в трех субъектах Российской Федерации, изымается значимая документация и иные предметы, имеющие значение для следствия", — заявило ведомство в Telegram-канале
По версии следствия, в 2024-2025 годах фигурант использовал служебное положение и помог выиграть аффилированной ему фирме в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Также он незаконно распоряжался увеличить сумму аванса и менял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика.