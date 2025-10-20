Рейтинг@Mail.ru
На Урале завели дело против мужчины, угрожавшего ножом сожительнице - РИА Новости, 20.10.2025
11:49 20.10.2025
На Урале завели дело против мужчины, угрожавшего ножом сожительнице
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины из Свердловской области, угрожавшего ножом своей сожительнице и жестоко обращавшегося с детьми, сообщает... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
свердловская область
россия
ревда
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
россия
ревда
происшествия, свердловская область, россия, ревда, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Ревда, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины из Свердловской области, угрожавшего ножом своей сожительнице и жестоко обращавшегося с детьми, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как в Ревде мужчина с ножом в руках жестоко обращается со своими детьми, а также угрожает сожительнице. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Сообщается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
На видео мужчина, вооруженный ножом, стаскивает одного из детей с дивана, приказывает другим детям одеваться, а затем совершает движение ножом в сторону человека, стоящего рядом со снимающей видео женщиной, после выбивает у нее телефон.
Ранее в местных СМИ сообщали, что инцидент произошел в городе Ревда Свердловской области в многодетной семье, в которой семеро детей, трое из них - дети мужчины от первого брака, а четверо - его сожительницы. Сообщалось, что родители не работают и злоупотребляют алкоголем, агрессивно ведут себя по отношению соседям. Причиной ссоры, по данным СМИ, мог стать конфликт с бывшим мужем женщины, присутствовавшим в тот момент в квартире.
Мужчина напал с ножом на женщину во дворе в Казани - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на женщину в Казани
18 октября, 13:38
 
