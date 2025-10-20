На Урале завели дело против мужчины, угрожавшего ножом сожительнице

На видео мужчина, вооруженный ножом, стаскивает одного из детей с дивана, приказывает другим детям одеваться, а затем совершает движение ножом в сторону человека, стоящего рядом со снимающей видео женщиной, после выбивает у нее телефон.

Ранее в местных СМИ сообщали, что инцидент произошел в городе Ревда Свердловской области в многодетной семье, в которой семеро детей, трое из них - дети мужчины от первого брака, а четверо - его сожительницы. Сообщалось, что родители не работают и злоупотребляют алкоголем, агрессивно ведут себя по отношению соседям. Причиной ссоры, по данным СМИ, мог стать конфликт с бывшим мужем женщины, присутствовавшим в тот момент в квартире.