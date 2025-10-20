https://ria.ru/20251020/delo-2049321925.html
На Урале завели дело против мужчины, угрожавшего ножом сожительнице
На Урале завели дело против мужчины, угрожавшего ножом сожительнице - РИА Новости, 20.10.2025
На Урале завели дело против мужчины, угрожавшего ножом сожительнице
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины из Свердловской области, угрожавшего ножом своей сожительнице и жестоко обращавшегося с детьми, сообщает... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:49:00+03:00
2025-10-20T11:49:00+03:00
2025-10-20T11:49:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
ревда
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049321356_128:92:976:569_1920x0_80_0_0_8570aa3adb5dd93e617abcc994bffcde.jpg
https://ria.ru/20251018/napadenie-2049085228.html
свердловская область
россия
ревда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049321356_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_4c90fc2977c895feb6a08e99a5e5d4e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, ревда, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Ревда, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале завели дело против мужчины, угрожавшего ножом сожительнице
На жителя Урала завели дело за угрозы сожительнице и жестокое обращение с детьми
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины из Свердловской области, угрожавшего ножом своей сожительнице и жестоко обращавшегося с детьми, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как в Ревде
мужчина с ножом в руках жестоко обращается со своими детьми, а также угрожает сожительнице. Следственными органами СК России
по Свердловской области
по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Сообщается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
На видео мужчина, вооруженный ножом, стаскивает одного из детей с дивана, приказывает другим детям одеваться, а затем совершает движение ножом в сторону человека, стоящего рядом со снимающей видео женщиной, после выбивает у нее телефон.
Ранее в местных СМИ сообщали, что инцидент произошел в городе Ревда Свердловской области в многодетной семье, в которой семеро детей, трое из них - дети мужчины от первого брака, а четверо - его сожительницы. Сообщалось, что родители не работают и злоупотребляют алкоголем, агрессивно ведут себя по отношению соседям. Причиной ссоры, по данным СМИ, мог стать конфликт с бывшим мужем женщины, присутствовавшим в тот момент в квартире.