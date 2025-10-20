Рейтинг@Mail.ru
10:04 20.10.2025
СК завершил расследование дела о подготовке убийства Симоньян
россия, москва, маргарита симоньян, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ксения собчак, рязанская область, служба безопасности украины
Россия, Москва, Маргарита Симоньян, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Ксения Собчак, Рязанская область, Служба безопасности Украины
Обвиняемые в покушении на Симоньян согласились на преступление за $50 тыс

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела о подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации "National Socialism/White Power"* Михаила Балашова и 11 ее участников", — сказала она.
Главное из расследования:
  • в 2022 году Балашов создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма;
  • с сентября 2022-го по июль 2023 года ее участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и сторонников ЛГБТ+**, они публиковали видео в сети для пропаганды экстремизма;
  • Балашов и другой участник ячейки "Чистая кровь" Егор Савельев согласились за 50 тысяч долларов убить Симоньян, их задержали сотрудники ФСБ до реализации плана.
Всех фигурантов обвинили в создании и участии в террористической организации, разжигании ненависти, нападениях, разбое и подготовке к убийству. Они находятся под стражей, дело направили в прокуратуру для передачи в суд.
Задержания по делу

Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего силовики арестовали семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяют нападение на иностранцев.
* Организация признана Верховным судом террористической.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
