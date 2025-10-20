СК завершил расследование дела о подготовке убийства Симоньян

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела о подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Всех фигурантов обвинили в создании и участии в террористической организации, разжигании ненависти, нападениях, разбое и подготовке к убийству. Они находятся под стражей, дело направили в прокуратуру для передачи в суд.