СК завершил расследование дела о подготовке убийства Симоньян

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела о подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации "National Socialism/White Power"* Михаила Балашова и 11 ее участников", — сказала она.
Главное из расследования:
- в 2022 году Балашов создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма;
- с сентября 2022-го по июль 2023 года ее участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и сторонников ЛГБТ+**, они публиковали видео в сети для пропаганды экстремизма;
- Балашов и другой участник ячейки "Чистая кровь" Егор Савельев согласились за 50 тысяч долларов убить Симоньян, их задержали сотрудники ФСБ до реализации плана.
Всех фигурантов обвинили в создании и участии в террористической организации, разжигании ненависти, нападениях, разбое и подготовке к убийству. Они находятся под стражей, дело направили в прокуратуру для передачи в суд.
Задержания по делу
Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего силовики арестовали семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяют нападение на иностранцев.
* Организация признана Верховным судом террористической.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
