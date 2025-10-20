В Госдуме рассказали, можно ли пойти в отпуск сразу после декрета

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Использовать ежегодный оплачиваемый отпуск женщина может не только до, но и сразу после декрета, и за текущий год он может быть предоставлен в полном объеме авансом, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.

"Часто будущие мамы пишут заявление и идут в отпуск прямо перед декретом. Но использовать ежегодный оплачиваемый отпуск женщина может не только до, но и сразу после отпуска по беременности и родам, а также по окончании отпуска по уходу за ребенком", - сказала Стенякина

Она отметила, что стаж работы в организации в данном случае значения не имеет: право женщины на ежегодный отпуск рядом с декретным закреплено в статье 260 Трудового кодекса РФ

"Важный момент: отпуск за текущий год может быть предоставлен в полном объеме авансом, а вот взять отпуск в счет еще не наступившего рабочего года не получится - такой возможности Трудовой кодекс не предусматривает. Так что если 28 дней за текущий год уже отгуляны, прибавить к декрету будет нечего", - добавила депутат.