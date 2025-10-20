Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, можно ли пойти в отпуск сразу после декрета - РИА Новости, 20.10.2025
В Госдуме рассказали, можно ли пойти в отпуск сразу после декрета
В Госдуме рассказали, можно ли пойти в отпуск сразу после декрета
Использовать ежегодный оплачиваемый отпуск женщина может не только до, но и сразу после декрета, и за текущий год он может быть предоставлен в полном объеме... РИА Новости, 20.10.2025
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, можно ли пойти в отпуск сразу после декрета

Депутат Стенякина: женщина может взять отпуск за текущий год сразу после декрета

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Использовать ежегодный оплачиваемый отпуск женщина может не только до, но и сразу после декрета, и за текущий год он может быть предоставлен в полном объеме авансом, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.
"Часто будущие мамы пишут заявление и идут в отпуск прямо перед декретом. Но использовать ежегодный оплачиваемый отпуск женщина может не только до, но и сразу после отпуска по беременности и родам, а также по окончании отпуска по уходу за ребенком", - сказала Стенякина.
Она отметила, что стаж работы в организации в данном случае значения не имеет: право женщины на ежегодный отпуск рядом с декретным закреплено в статье 260 Трудового кодекса РФ.
"Важный момент: отпуск за текущий год может быть предоставлен в полном объеме авансом, а вот взять отпуск в счет еще не наступившего рабочего года не получится - такой возможности Трудовой кодекс не предусматривает. Так что если 28 дней за текущий год уже отгуляны, прибавить к декрету будет нечего", - добавила депутат.
Стенякина уточнила, что, если мама находилась в отпуске по уходу за ребенком и хочет взять ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после него, то отпускные рассчитают исходя из среднего заработка за год, предшествующий декрету.
