Дату и место будущих консультаций России и США пока не согласовали
Дата и место будущих консультаций России и США по двусторонним раздражителям пока не согласованы , заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.10.2025
