Дату и место будущих консультаций России и США пока не согласовали

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дата и место будущих консультаций России и США по двусторонним раздражителям пока не согласованы , заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, пока нет", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.