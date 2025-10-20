Рейтинг@Mail.ru
Северная часть Черниговской области осталась без света
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 20.10.2025
Северная часть Черниговской области осталась без света
Северная часть Черниговской области осталась без света
Северная часть Черниговской области осталась без света
Северная часть Черниговской области Украины осталась без света после повреждения энергообъекта, сообщает энергокомпания "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
2025
черниговская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Северная часть Черниговской области осталась без света

Северная часть Черниговской области осталась без света после взрывов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северная часть Черниговской области Украины осталась без света после повреждения энергообъекта, сообщает энергокомпания "Черниговоблэнерго".
"Северная часть Черниговской области без света. Причина – очередная атака на энергосистему области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
