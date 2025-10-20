https://ria.ru/20251020/chast-2049484967.html
Северная часть Черниговской области осталась без света
Северная часть Черниговской области осталась без света - РИА Новости, 20.10.2025
Северная часть Черниговской области осталась без света
Северная часть Черниговской области Украины осталась без света после повреждения энергообъекта, сообщает энергокомпания "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 20.10.2025
Северная часть Черниговской области осталась без света
