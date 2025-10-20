Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области часть города Южное осталась без газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/chast-2049304981.html
В Одесской области часть города Южное осталась без газа, сообщили СМИ
В Одесской области часть города Южное осталась без газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
В Одесской области часть города Южное осталась без газа, сообщили СМИ
Часть города Южное в Одесской области на Украине осталась без газоснабжения, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:33:00+03:00
2025-10-20T10:33:00+03:00
в мире
одесская область
украина
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997956276_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_d531a050857e8f1e5f31f73a7813e65c.jpg
https://ria.ru/20251018/dnepropetrovsk-2049116825.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997956276_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_794b49ff9bb64dbdf86919bafe40eeca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, украина, страна.ua
В мире, Одесская область, Украина, Страна.ua
В Одесской области часть города Южное осталась без газа, сообщили СМИ

Часть Южного в Одесской области осталась без газа после пожара

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКастрюли на газовой плите
Кастрюли на газовой плите - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Кастрюли на газовой плите. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Часть города Южное в Одесской области на Украине осталась без газоснабжения, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Вчера вечером в районе Южного Одесской области начался масштабный пожар, некоторые районы города остались без газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
18 октября, 17:30
 
В миреОдесская областьУкраинаСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала