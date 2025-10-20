В Одесской области часть города Южное осталась без газа, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Часть города Южное в Одесской области на Украине осталась без газоснабжения, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.