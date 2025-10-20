https://ria.ru/20251020/chast-2049304981.html
В Одесской области часть города Южное осталась без газа, сообщили СМИ
Часть города Южное в Одесской области на Украине осталась без газоснабжения, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2025
в мире, одесская область, украина, страна.ua
