Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы
Культура
Культура
 
13:18 20.10.2025 (обновлено: 13:19 20.10.2025)
Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы
Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы - РИА Новости, 20.10.2025
Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы
Народный артист РФ Игорь Бутман представит художественно-мемориальный проект "Бессмертный джаз-оркестр", приуроченный к 80-летию Великой Победы, в Музее Победы... РИА Новости, 20.10.2025
россия, ссср, вязьма, игорь бутман, музей победы, джаз, новости культуры
Культура, Россия, СССР, Вязьма, Игорь Бутман, Музей Победы, джаз, Новости культуры
Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы

Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы во вторник

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИгорь Бутман
Игорь Бутман . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Игорь Бутман представит художественно-мемориальный проект "Бессмертный джаз-оркестр", приуроченный к 80-летию Великой Победы, в Музее Победы во вторник, сообщили РИА Новости в Фонде Игоря Бутмана.
"В Год защитника Отечества особенно важно говорить о разных формах подвига, в том числе - о подвиге творцов, чье искусство помогало стране выстоять и победить. Их музыка стала таким же оружием против врага, как и винтовка солдата. Этот проект особенно важен для творческой молодежи - он показывает, как музыка может стать символом стойкости и патриотизма. Для нас огромная честь представить эту картину в стенах Музея Победы, мы очень надеемся, что эта акция станет основой для будущего мемориала на месте гибели музыкантов оркестра под Вязьмой", - приводятся слова Бутмана.
Как уточняется, проект посвящен памяти музыкантов Государственного джаз-оркестра СССР под управлением Юрия Лаврентьева, героически погибших в октябре 1941 года под Вязьмой. История коллектива неразрывно связана с созданием и первым исполнением песни "Катюша", ставшей символом надежды и сопротивления в годы войны.
Так, центральным элементом является монументальное полотно "Бессмертный джаз-оркестр" художницы Паулы Стельмащук. Картина сочетает фигуративную живопись и символическую метафору, тем самым представляет художественное осмысление подвига музыкантов, воплощая идею бессмертия искусства и жертвенного служения Родине.
Проект реализуется Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана и Галереей "Старых" при поддержке Музея Победы.
КультураРоссияСССРВязьмаИгорь БутманМузей ПобедыджазНовости культуры
 
 
