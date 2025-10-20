Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Игорь Бутман представит художественно-мемориальный проект "Бессмертный джаз-оркестр", приуроченный к 80-летию Великой Победы, в Музее Победы во вторник, сообщили РИА Новости в Фонде Игоря Бутмана.

"В Год защитника Отечества особенно важно говорить о разных формах подвига, в том числе - о подвиге творцов, чье искусство помогало стране выстоять и победить. Их музыка стала таким же оружием против врага, как и винтовка солдата. Этот проект особенно важен для творческой молодежи - он показывает, как музыка может стать символом стойкости и патриотизма. Для нас огромная честь представить эту картину в стенах Музея Победы , мы очень надеемся, что эта акция станет основой для будущего мемориала на месте гибели музыкантов оркестра под Вязьмой", - приводятся слова Бутмана

Как уточняется, проект посвящен памяти музыкантов Государственного джаз-оркестра СССР под управлением Юрия Лаврентьева, героически погибших в октябре 1941 года под Вязьмой . История коллектива неразрывно связана с созданием и первым исполнением песни "Катюша", ставшей символом надежды и сопротивления в годы войны.

Так, центральным элементом является монументальное полотно "Бессмертный джаз-оркестр" художницы Паулы Стельмащук. Картина сочетает фигуративную живопись и символическую метафору, тем самым представляет художественное осмысление подвига музыкантов, воплощая идею бессмертия искусства и жертвенного служения Родине.