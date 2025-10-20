Рейтинг@Mail.ru
Глава Бурятии назвал случай с дракой учителя и школьника вопиющим - РИА Новости, 20.10.2025
12:47 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/buryatiya-2049331616.html
Глава Бурятии назвал случай с дракой учителя и школьника вопиющим
Глава Бурятии назвал случай с дракой учителя и школьника вопиющим
Глава Бурятии назвал случай с дракой учителя и школьника вопиющим
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал вопиющим случай с дракой учителя и ученика в школе в селе Поселье Иволгинского района, подчеркнув, что в ситуации... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:47:00+03:00
2025-10-20T12:47:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
иволгинский район
алексей цыденов
республика бурятия
россия
иволгинский район
происшествия, республика бурятия, россия, иволгинский район, алексей цыденов
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Иволгинский район, Алексей Цыденов
Глава Бурятии назвал случай с дракой учителя и школьника вопиющим

Глава Бурятии Цыденов назвал вопиющим случай с дракой учителя и ученика в школе

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал вопиющим случай с дракой учителя и ученика в школе в селе Поселье Иволгинского района, подчеркнув, что в ситуации разберутся компетентные органы "детально и посекундно".
В соцсетях появилась информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики, и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина отмечала, что мальчик получил перелом кисти, начата проверка. По информации прокуратуры Бурятии, начальнику районного управления образования внесено представление об устранении нарушений закона. Учителя отстранили от работы, сообщили районные власти. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации школы.
Вчера, 12:15
"Вопиющий случай с дракой учителя и ученика. По видео видно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. Хочу обозначить позицию. С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребёнка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул глава региона, "обязанность ученика - уважать своего учителя". "Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным — в первую очередь он остаётся твоим учителем! Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы у ваших детей было образование, чтобы в наши школы приходили молодые учителя, научите детей уважать учителя", - добавил он.
Цыденов также отметил, что учителя "тоже люди: они совершают ошибки, бывают неидеальными". "Но покажите мне идеального ученика и не ошибающегося родителя. Мы все неидеальны. В ситуации компетентные органы разберутся детально и посекундно, с чего всё началось, кто кого спровоцировал. Но таких ситуаций в принципе не должно быть. Уважение ученика к учителю — это основа", - заключил Цыденов.
Он также подчеркнул, что все разбирательства должны проходить на уровне взрослых - родителей, учителей и директора школы.
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияИволгинский районАлексей Цыденов
 
 
