Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/buryatiya-2049272730.html
В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова
В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова - РИА Новости, 20.10.2025
В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова
Спасатели эвакуировали с острова на реке Селенга в Бурятии троих замерзших рыбаков, которые ставили там сети, сообщает региональное агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T05:17:00+03:00
2025-10-20T05:17:00+03:00
происшествия
селенга
республика бурятия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904546121_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e7d3b3f92982f8e351e9bcba7cce08d5.jpg
https://ria.ru/20251010/magadan-2047415878.html
https://ria.ru/20250707/rybaki-2027655266.html
селенга
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904546121_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c97c33e4d5a6d3d75d4464035b897c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, селенга, республика бурятия, улан-удэ
Происшествия, Селенга, Республика Бурятия, Улан-Удэ
В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова

В Бурятии с острова на реке Селенге эвакуировали трех замерзших рыбаков

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Долина реки Селенга, Тарбагатайский район, Бурятия
Долина реки Селенга, Тарбагатайский район, Бурятия - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Долина реки Селенга, Тарбагатайский район, Бурятия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с острова на реке Селенга в Бурятии троих замерзших рыбаков, которые ставили там сети, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
Отмечается, что поздно вечером 19 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от службы 112 о том, что трое рыбаков застряли на острове на реке Селенга недалеко от СНТ "Профсоюзник" в городе Улан-Удэ и нуждаются в эвакуации.
Рыбаки, спасенные в районе мыса Чирикова под Магаданом - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков
10 октября, 02:37
"Как выяснилось, мужчины рыбачили в этом районе на моторной лодке, когда мотор запутался в рыболовной сети. Неудачная попытка распутать её привела к тому, что один из рыбаков упал в воду и сильно замерз. После этого они обратились за помощью по номеру 112", - говорится в сообщении.
К месту происшествия оперативно выдвинулись спасатели, сотрудники рыбоохраны и полиция. Мужчины в удовлетворительном состоянии были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.
Сети запрещены для использования в большинстве регионов России. В ряде регионов Дальнего Востока и Сибири действуют исключения, в том числе для представителей коренных малочисленных народов.
Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море
7 июля, 13:41
 
ПроисшествияСеленгаРеспублика БурятияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала