В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова

"Как выяснилось, мужчины рыбачили в этом районе на моторной лодке, когда мотор запутался в рыболовной сети. Неудачная попытка распутать её привела к тому, что один из рыбаков упал в воду и сильно замерз. После этого они обратились за помощью по номеру 112", - говорится в сообщении.