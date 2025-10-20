https://ria.ru/20251020/buryatiya-2049272730.html
В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова
В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова
Спасатели эвакуировали с острова на реке Селенга в Бурятии троих замерзших рыбаков, которые ставили там сети, сообщает региональное агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 20.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с острова на реке Селенга в Бурятии троих замерзших рыбаков, которые ставили там сети, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
Отмечается, что поздно вечером 19 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от службы 112 о том, что трое рыбаков застряли на острове на реке Селенга
недалеко от СНТ "Профсоюзник" в городе Улан-Удэ
и нуждаются в эвакуации.
"Как выяснилось, мужчины рыбачили в этом районе на моторной лодке, когда мотор запутался в рыболовной сети. Неудачная попытка распутать её привела к тому, что один из рыбаков упал в воду и сильно замерз. После этого они обратились за помощью по номеру 112", - говорится в сообщении.
К месту происшествия оперативно выдвинулись спасатели, сотрудники рыбоохраны и полиция. Мужчины в удовлетворительном состоянии были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.
Сети запрещены для использования в большинстве регионов России
. В ряде регионов Дальнего Востока
и Сибири действуют исключения, в том числе для представителей коренных малочисленных народов.