В Бурятии проверят информацию о драке учителя со школьником - РИА Новости, 20.10.2025
14:11 20.10.2025
В Бурятии проверят информацию о драке учителя со школьником
В Бурятии проверят информацию о драке учителя со школьником - РИА Новости, 20.10.2025
В Бурятии проверят информацию о драке учителя со школьником
Комиссия по вопросам защиты прав педагогов подключится к ситуации в школе бурятского села Поселье, где учитель подрался с учеником, и у мальчика оказалась... РИА Новости, 20.10.2025
республика бурятия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
происшествия
республика бурятия
республика бурятия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), происшествия
Республика Бурятия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Происшествия
В Бурятии проверят информацию о драке учителя со школьником

Поздняков: комиссия проверит информацию о драке педагога с учеником в Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Комиссия по вопросам защиты прав педагогов подключится к ситуации в школе бурятского села Поселье, где учитель подрался с учеником, и у мальчика оказалась сломана кисть, сообщил министр образования и науки региона Валерий Поздняков.
В соцсетях появилась информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики, и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина написала в своем Telegram-канале, что мальчик получил перелом кисти, начата проверка. По информации прокуратуры Бурятии, начальнику районного управления образования внесено представление об устранении нарушений закона. Учителя отстранили от работы, сообщили районные власти. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации школы.
"При министерстве образования и науки Бурятии действует комиссия по вопросам защиты прав педагогов, созданная по поручению министерства просвещения России. Если педагог действует в рамках закона и профессиональной этики, он может рассчитывать на полную поддержку и защиту", - отметил Поздняков в своем Telegram-канале.
Он написал, что сегодня выехал в Посельскую школу.
"Сейчас в школе работают комиссии районного управления образования и самой школы. Сегодня также состоится заседание службы медиации с участием всех сторон — важно объективно разобраться в обстоятельствах произошедшего. Параллельно идёт проверка со стороны следственных органов", - написал министр.
По его словам, министерство взаимодействует с уполномоченным по правам ребёнка.
Республика БурятияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Происшествия
 
 
