На уроке в школе. Архивное фото

На уроке в школе

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy На уроке в школе

В Бурятии проверят информацию о драке учителя со школьником

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Комиссия по вопросам защиты прав педагогов подключится к ситуации в школе бурятского села Поселье, где учитель подрался с учеником, и у мальчика оказалась сломана кисть, сообщил министр образования и науки региона Валерий Поздняков.

В соцсетях появилась информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики, и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина написала в своем Telegram-канале, что мальчик получил перелом кисти, начата проверка. По информации прокуратуры Бурятии, начальнику районного управления образования внесено представление об устранении нарушений закона. Учителя отстранили от работы, сообщили районные власти. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации школы.

"При министерстве образования и науки Бурятии действует комиссия по вопросам защиты прав педагогов, созданная по поручению министерства просвещения России . Если педагог действует в рамках закона и профессиональной этики, он может рассчитывать на полную поддержку и защиту", - отметил Поздняков в своем Telegram-канале

Он написал, что сегодня выехал в Посельскую школу.

"Сейчас в школе работают комиссии районного управления образования и самой школы. Сегодня также состоится заседание службы медиации с участием всех сторон — важно объективно разобраться в обстоятельствах произошедшего. Параллельно идёт проверка со стороны следственных органов", - написал министр.