В Бурятии учитель подрался со школьником

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Учитель подрался с учеником в сельской школе в Бурятии, мальчик получил перелом кисти, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.

В соцсетях прошла информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики, и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику.