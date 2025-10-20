Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии учитель подрался со школьником
09:39 20.10.2025
В Бурятии учитель подрался со школьником
В Бурятии учитель подрался со школьником
Учитель подрался с учеником в сельской школе в Бурятии, мальчик получил перелом кисти, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника... РИА Новости, 20.10.2025
В Бурятии учитель подрался со школьником

В Бурятии мальчик получил перелом кисти во время драки с учителем

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Учитель подрался с учеником в сельской школе в Бурятии, мальчик получил перелом кисти, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.
В соцсетях прошла информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики, и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику.
"В Посельской СОШ Иволгинского района произошёл недопустимый инцидент — во время конфликта между учителем и учеником несовершеннолетний получил серьёзную травму (перелом кисти)… Применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах", - сообщила Штыкина в своем Telegram-канале.
По словам Штыкиной, она на связи с родителями ребенка и взаимодействует с правоохранительными органами. Также инициирована ведомственная проверка в региональном министерстве образования и науки.
"Прокуратурой Иволгинского района проведена проверка по факту произошедшего 17 октября конфликта между учителем и учеником в одной из школ Иволгинского района. По результатам выездной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона начальнику районного управления образования в связи с ненадлежащим контролем за образовательным процессом", - сообщает прокуратура Бурятии.
Отмечается, что органы внутренних дел проводят проверку.
