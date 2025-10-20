Польша и Британия завершают работу над договором о безопасности, пишут СМИ

"Польша и Британия завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, в соглашении будут прописаны дальнейшие меры "по сдерживанию России", а также действия против контрабанды людей и нелегальной миграции.