Польша и Британия завершают работу над договором о безопасности, пишут СМИ

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Польша и Британия завершают работу над двухсторонним договором о безопасности, который предусматривает дальнейшие меры "по сдерживанию РФ", сообщает газета Times со ссылкой на польского министра иностранных дел Радослава Сикорского.
"Польша и Британия завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, в соглашении будут прописаны дальнейшие меры "по сдерживанию России", а также действия против контрабанды людей и нелегальной миграции.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
