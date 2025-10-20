Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй намерен не возвращаться на родину, пока там сохраняется угроза для его безопасности, рассказал он РИА Новости на полях празднования 20-летнего юбилея телеканала RT.

"Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно", — сказал политик.

По его словам, он не в состоянии работать в условиях, когда вооруженные полицейские могут задержать его по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать его данные.

Пока что Гэллоуэй собирается жить в других странах.

В сентябре лидер Рабочей партии вместе с женой Гаятри побывали в России . Когда они прилетели в Лондон через Абу-Даби , их задержали и допрашивали около девяти часов. При этом полицейские заявили, что действуют в в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, который разрешает задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность".

Гэллоуэй уточнил, что реальных поводов для задержания ему не назвали. На допросе речь шла, в частности, о маникюре его жены в цветах палестинского флага, о том, что он восхищается министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и дружески настроен к Китаю . По мнению политика, это никак не связано с террористической деятельностью, а истинной целью полицейских было получение доступа к его переписке.