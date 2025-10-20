Рейтинг@Mail.ru
Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину - РИА Новости, 20.10.2025
12:36 20.10.2025
Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй намерен не возвращаться на родину, пока там сохраняется угроза для его безопасности, рассказал он РИА... РИА Новости, 20.10.2025
7 495 645-6601
в мире, россия, великобритания, джордж гэллоуэй, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Джордж Гэллоуэй, Лондон
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй намерен не возвращаться на родину, пока там сохраняется угроза для его безопасности, рассказал он РИА Новости на полях празднования 20-летнего юбилея телеканала RT.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Захарова прокомментировала допрос британца, вернувшегося из России
29 сентября, 16:08
"Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно", — сказал политик.
По его словам, он не в состоянии работать в условиях, когда вооруженные полицейские могут задержать его по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать его данные.
Пока что Гэллоуэй собирается жить в других странах.
В сентябре лидер Рабочей партии вместе с женой Гаятри побывали в России. Когда они прилетели в Лондон через Абу-Даби, их задержали и допрашивали около девяти часов. При этом полицейские заявили, что действуют в в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, который разрешает задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность".
Гэллоуэй уточнил, что реальных поводов для задержания ему не назвали. На допросе речь шла, в частности, о маникюре его жены в цветах палестинского флага, о том, что он восхищается министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и дружески настроен к Китаю. По мнению политика, это никак не связано с террористической деятельностью, а истинной целью полицейских было получение доступа к его переписке.
В результате супругов отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Гэллоуэй заявлял, что намерен подать на полицию в суд.
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
СМИ: британского политика задержали в Лондоне после поездки в Москву
28 сентября, 00:16
 
В миреРоссияВеликобританияДжордж ГэллоуэйЛондон
 
 
