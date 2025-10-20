В Британии заявили о готовности направить войска на Украину

ЛОНДОН, 20 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.
"Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил. (Британский премьер-министр - ред.) Кир Стармер заявлял, что готов направить британские войска на Украину", - заявил Хили на ежегодной лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности в ответ на вопрос о том, готов ли Лондон направить войска на Украину в случае достижения урегулирования конфликта в ходе возможного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky.
На Западе рассказали, что произойдет с британской армией на Украине
18 февраля, 17:57
По словам министра, Лондон уже выделил "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллионов долларов).
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Путина и Трампа - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ и США приведет к установлению мира на Украине.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.