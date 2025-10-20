Рейтинг@Mail.ru
Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса
13:38 20.10.2025
Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса
2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Блогер Виктория Боня подала к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе иск о защите чести и достоинства, сказано в материалах Кузьминского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Истец обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказано в материалах.
Там отмечается, что изначально иск был подан с нарушениями, поэтому суд на время оставил его без движения.
Однако в настоящее время он уже принят к производству, беседа по иску назначена на 8 декабря.
Основания и сумма требований в материалах не называется.
