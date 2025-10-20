https://ria.ru/20251020/bonja-2049349220.html
Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса
Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса - РИА Новости, 20.10.2025
Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса
Блогер Виктория Боня подала к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе иск о защите чести и достоинства, сказано в материалах Кузьминского суда Москвы, с... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:38:00+03:00
2025-10-20T13:38:00+03:00
2025-10-20T13:38:00+03:00
шоубиз
виктория боня
григорий лепс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020870864_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d215ce072c57d03dd3e90fcc652b9a78.jpg
https://ria.ru/20250621/isk-2024443021.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020870864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a8ef8acce12f55d9a4ab54e3670ec92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория боня, григорий лепс
Шоубиз, Виктория Боня, Григорий Лепс
Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса
Виктория Боня подала иск о защите чести к невесте Лепса Кибе
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Блогер Виктория Боня подала к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе иск о защите чести и достоинства, сказано в материалах Кузьминского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Истец обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказано в материалах.
Там отмечается, что изначально иск был подан с нарушениями, поэтому суд на время оставил его без движения.
Однако в настоящее время он уже принят к производству, беседа по иску назначена на 8 декабря.
Основания и сумма требований в материалах не называется.