Пас победил на выборах президента Боливии
Пас победил на выборах президента Боливии - РИА Новости, 20.10.2025
Пас победил на выборах президента Боливии
Центрист Родриго Пас победил на выборах президента Боливии, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета более 97% голосов. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T03:13:00+03:00
2025-10-20T03:13:00+03:00
2025-10-20T03:13:00+03:00
в мире, боливия
ЛА-ПАС, 20 окт - РИА Новости. Центрист Родриго Пас победил на выборах президента Боливии, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета более 97% голосов.
Данные были представлены в центре подсчета голосов.
"Хотим объявить народу Боливии
,... что у нас есть данные подсчета почти 100% голосов, которые уже необратимы", - сказал журналистам глава избирательного суда Боливии Оскар Хассентеуфель.
Явка на выборах составила 85-89%.