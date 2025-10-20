Рейтинг@Mail.ru
Боливия восстановит отношения с США, заявил президент - РИА Новости, 20.10.2025
22:13 20.10.2025
Боливия восстановит отношения с США, заявил президент
Боливия восстановит отношения с США, сообщил журналистам избранный президент Боливии Родриго Пас. РИА Новости, 20.10.2025
в мире, боливия, сша, вашингтон (штат), эво моралес
В мире, Боливия, США, Вашингтон (штат), Эво Моралес
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake TiticacaФлаг Боливии
Флаг Боливии
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake Titicaca
Флаг Боливии. Архивное фото
ЛА-ПАС (Боливия), 20 окт - РИА Новости. Боливия восстановит отношения с США, сообщил журналистам избранный президент Боливии Родриго Пас.
В воскресенье избирательный суд по итогам подсчета более 97% голосов назвал победителем второго тура выборов президента Боливии центриста Родриго Паса.
"Отношения будут восстановлены, они будут определяться сотрудничеством в борьбе с противозаконной деятельностью", - сказал Пас.
В 2008 году экс-президент Эво Моралес выслал посла США из-за вмешательства во внутренние дела страны, Вашингтон поступил также в ответ. С тех пор дипломатические отношения поддерживаются на уровне поверенных в делах.
Логотип БРИКС
Избранный президент Боливии назвал БРИКС хорошей торговой группой
Вчера, 20:34
 
