20.10.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:44 20.10.2025
Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и...
Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве

Луковицы тюльпанов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 млн цветов, общая площадь клумб составит почти 220 тыс. квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что традиционно высаживаем несколько сортов тюльпанов, среди них - "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. "После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов", - добавил Бирюков.
Цветник тюльпанов на Суворовской площади в Москве
В Москве начали готовить цветники к зиме
17 октября, 12:08
