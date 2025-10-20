https://ria.ru/20251020/biryukov-2049350636.html
Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве
Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве
Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и...
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 млн цветов, общая площадь клумб составит почти 220 тыс. квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что традиционно высаживаем несколько сортов тюльпанов, среди них - "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. "После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов", - добавил Бирюков.