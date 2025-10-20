Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 млн цветов, общая площадь клумб составит почти 220 тыс. квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - сказал Бирюков.