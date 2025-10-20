Москвичи подали тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 23 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, с начала года поступило около 23 тысяч заявок", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что москвичи на 18% чаще стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 11 тысяч. Порядка 5,2 тысячи обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы и 4,8 тысячи москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.

"Около 2 тысяч жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков.