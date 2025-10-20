Рейтинг@Mail.ru
Москвичи подали тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир - РИА Новости, 20.10.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:03 20.10.2025
Москвичи подали тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир
петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
© iStock.com / SanyaSMСемья смотрит план квартиры
Семья смотрит план квартиры - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© iStock.com / SanyaSM
Семья смотрит план квартиры . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 23 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, с начала года поступило около 23 тысяч заявок", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что москвичи на 18% чаще стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 11 тысяч. Порядка 5,2 тысячи обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы и 4,8 тысячи москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.
"Около 2 тысяч жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства жителей процесс предоставления услуги ежегодно совершенствуется. Так, в апреле 2025 года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней. Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
