Пять навесов "сухие ноги" появятся возле станции метро "Славянский бульвар"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:00 20.10.2025
Пять навесов "сухие ноги" появятся возле станции метро "Славянский бульвар"
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
кутузовский проспект
петр бирюков
москва
кутузовский проспект
общество, москва, кутузовский проспект, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Кутузовский проспект, Петр Бирюков
Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству навесов "сухие ноги" возле станции метро "Славянский бульвар" на западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках работ по созданию комфортной городской среды обустроим комплекс из пяти навесов "сухие ноги" на выходе из станции метро "Славянский бульвар" до остановок общественного транспорта на улице Славянский бульвар, Староможайском шоссе и Кутузовском проспекте. Такие конструкции хорошо вписываются в городскую инфраструктуру и обеспечивают удобные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что в настоящее время ведутся работы по устройству всех пяти навесов. Вначале были выполнены бурение и заливка бетона для установки свай, затем начали непосредственно монтаж конструкций и крыш.
"Конструкции навесов выполняются из высокопрочной стали с облицовкой алюминием, на крышах будут располагаться световые зенитные фонари - специальные проемы, напоминающие мансардные окна. Для безопасности пассажиров смонтируем подсветку. Навесы оборудуем инфракрасным обогревом, поставим лавочки и табло с отображением расписания. Кроме того, планируем дополнительно установить теплые павильоны для ожидания транспорта", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на всей прилегающей к станции метро "Славянский бульвар" территории проводится подготовка к благоустройству. Ведется прокладка кабельных линий и устройство оснований тротуаров, после этого пространство замостят плиткой, разобьют газон, высадят деревья.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваКутузовский проспектПетр Бирюков
 
 
