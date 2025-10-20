Рейтинг@Mail.ru
Компания Happy Job сертифицировала Билайн как отличное место работы - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/bilayn--2049311508.html
Компания Happy Job сертифицировала Билайн как отличное место работы
Компания Happy Job сертифицировала Билайн как отличное место работы - РИА Новости, 20.10.2025
Компания Happy Job сертифицировала Билайн как отличное место работы
Билайн получил сертификат "Отличное место работы" в сентябре от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:27:00+03:00
2025-10-20T11:27:00+03:00
билайн
вымпелком
мобильная связь
технологии
россия
сергей анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937550302_0:299:3067:2024_1920x0_80_0_0_bde4edd451ff18254cf523f1691d89c6.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937550302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a25ae885d2ac0e8280c91ecf6fe0b325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, мобильная связь, технологии, россия, сергей анохин
Билайн, ВымпелКом, мобильная связь, Технологии, Россия, Сергей Анохин

Компания Happy Job сертифицировала Билайн как отличное место работы

© iStock.com / Moon SafariМужчина с документами за компьютером
Мужчина с документами за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© iStock.com / Moon Safari
Мужчина с документами за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Билайн получил сертификат "Отличное место работы" в сентябре от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране, сообщает пресс-служба оператора.
Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлеченности сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS (индекс чистой лояльности), mNPS (оценка лояльности сотрудников к руководителю), удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.
Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат Happy Index ("Счастливый индекс") вошел в ТОП-25% лучших по стандарту отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.
В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 подпункта, mNPS — на 7 подпунктов, вовлеченность — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, а удовлетворенность — на 4%.
Сертификат "Отличное место работы" выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлеченности и лояльности персонала как по России, так и по телеком отрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования.
"Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу. Билайн — это в первую очередь люди - профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаем комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру", – отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что компания находится в начале большого пути, и впереди у нее еще много важных шагов.
"Но эта высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше", – сказал гендиректор Билайна.
"Хочу поблагодарить компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку нашего сервиса. Наше партнерство началось в 2018 году. Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень гордо вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!" – подчеркнула руководитель департамента исследований Happy Job Елена Блинова.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTTBDMtZj
 
БилайнВымпелКоммобильная связьТехнологииРоссияСергей Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала