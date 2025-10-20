Компания Happy Job сертифицировала Билайн как отличное место работы

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Билайн получил сертификат "Отличное место работы" в сентябре от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране, сообщает пресс-служба оператора.

Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлеченности сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS (индекс чистой лояльности), mNPS (оценка лояльности сотрудников к руководителю), удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.

Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат Happy Index ("Счастливый индекс") вошел в ТОП-25% лучших по стандарту отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 подпункта, mNPS — на 7 подпунктов, вовлеченность — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, а удовлетворенность — на 4%.

Сертификат "Отличное место работы" выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлеченности и лояльности персонала как по России, так и по телеком отрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте . Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования.

"Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу. Билайн — это в первую очередь люди - профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаем комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру", – отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что компания находится в начале большого пути, и впереди у нее еще много важных шагов.

"Но эта высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше", – сказал гендиректор Билайна.