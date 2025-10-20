https://ria.ru/20251020/bespilotniki-2049487265.html
ПВО сбила 14 дронов ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства ПВО сбили вечером 14 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
саратовская область
ростовская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
